От Франции до Таиланда: Россияне голосуют по поправкам в Конституцию за рубежом
Во время процедуры соблюдаются все правила безопасности, чтобы предотвратить угрозу распространения COVID-19.
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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru
Наши соотечественники участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию и за пределами России. Так, в Париже участок открылся в здании посольства. Высказать свое отношение к изменениям в Конституции пришли несколько сотен человек. Дипломаты особо позаботились о безопасности: на входе измеряли температуру, выдавали маски, перчатки, одноразовые ручки.
Пункты для голосования открываются по всему миру, где есть наши дип-представительства. В избиркомах отмечают хорошую явку.
В Таиланде участки заработали в отелях — на Пхукете и Паттайе, чтобы россиянам, находящимся там, не надо было ехать голосовать в Бангкок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможность так называемого «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
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