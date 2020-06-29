От Франции до Таиланда: Россияне голосуют по поправкам в Конституцию за рубежом

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Во время процедуры соблюдаются все правила безопасности, чтобы предотвратить угрозу распространения COVID-19.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

Наши соотечественники участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию и за пределами России. Так, в Париже участок открылся в здании посольства. Высказать свое отношение к изменениям в Конституции пришли несколько сотен человек. Дипломаты особо позаботились о безопасности: на входе измеряли температуру, выдавали маски, перчатки, одноразовые ручки.

Пункты для голосования открываются по всему миру, где есть наши дип-представительства. В избиркомах отмечают хорошую явку.

В Таиланде участки заработали в отелях — на Пхукете и Паттайе, чтобы россиянам, находящимся там, не надо было ехать голосовать в Бангкок.

Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не контактируют друг с другом, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования измеряют температуру, выдают защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводят дезинфекцию рук. Все члены ИК прошли тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также, чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможность так называемого «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.

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