Заявление могут «не заметить»: адвокат объяснила, как увольняться правильно

Адвокат Балдина: без подтверждения заявления можно получить увольнение по «плохой» статье

Адвокат Елена Балдина в беседе с Газетой.ру рассказала, как защитить свои права, если работодатель игнорирует заявление об увольнении по собственному желанию: без подтверждения подачи документы могут обернуться фиксацией прогулов и увольнением по «плохой» статье.

По словам члена Адвокатской палаты Московской области Елены Балдиной, собственное желание работника — одно из оснований прекращения трудовых отношений, однако если работодатель игнорирует заявление или делает вид, что не получал его, это может обернуться проблемами. Как правило, такие действия связаны с отсутствием подтверждения получения заявления.

Адвокат подчеркнула: «нет заявления — нет волеизъявления работника об увольнении», поэтому при обращении с заявлением необходимо зафиксировать факт такого обращения.

Зафиксировать факт подачи заявления можно так: подготовьте два одинаковых экземпляра и попросите работодателя на одном из них поставить отметку о принятии — с должностью, ФИО, датой и подписью. Если он отказывается, отправьте заявление почтой с описью вложения или продублируйте по электронной почте.

По статье 80 Трудового кодекса РФ срок начинает течь со следующего дня после получения заявления работодателем. Когда срок предупреждения истекает, работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан произвести окончательный расчет и выдать трудовую книжку.

Балдина предупредила: если человек прекращает работу по окончании двухнедельного срока, но подача заявления нигде не зафиксирована, работодатель может начать оформлять это как прогулы — вплоть до увольнения по соответствующему основанию.

Если же срок прошел, а приказа об увольнении и выплат так и нет, но подтверждение подачи заявления у работника есть, стоит направить претензионное письмо. Кроме того, можно обратиться в Государственную инспекцию по труду, прокуратуру и суд, заключила адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по разъяснениям юристов, Трудовой кодекс не содержит прямого запрета на распитие алкоголя на рабочем месте — уволить сотрудника можно только за появление на работе в состоянии опьянения, которое работодателю еще нужно доказать.

Подтвердить его могут внешние признаки (запах, нечеткая речь, нарушение координации) или медицинское освидетельствование, причем отказ от проверки сам по себе не мешает увольнению, если есть другие доказательства.

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