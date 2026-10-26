«Монетная неделя»: россиянам предложили бесплатно обменять мелочь на купюры

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 20 0

«Монетная неделя» пройдет в отделениях банков по всей стране.

Когда в России можно будет сдать мелочь в банки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Россиянам предложили бесплатно обменять накопившиеся монеты

С 26 октября по 7 ноября российские банки проведут всероссийскую акцию «Монетная неделя», в рамках которой жители смогут без комиссии обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их эквивалент на счет.

Как сообщили РИА Новости представители крупнейших кредитных организаций, акция организована Банком России. В ПСБ отметили, что любой желающий сможет обменять монеты в офисах банка на банкноты или зачислить сумму на счет либо вклад. ВТБ также присоединился к «Монетной неделе»: клиенты смогут сдать монеты без комиссии, а активные — получить памятные монеты из недрагоценных металлов или банкноты при их наличии. Для ускорения обслуживания отделения оснащены специальными счетчиками монет.

К «Монетной неделе» присоединились и другие банки: Газпромбанк и «Дом. РФ», который откроет обмен в десяти своих подразделениях в разных регионах. Россельхозбанк, в свою очередь, будет принимать мелочь в 61 региональном филиале и одном отделении головного офиса — по итогам осенней акции банк рассчитывает собрать как минимум 4,6 миллиона монет общей стоимостью 19,6 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Банк России впервые за полтора года сделал паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, сохранив ставку без изменений. Текущий уровень 14% годовых был установлен 24 июля, когда регулятор снизил показатель на 25 базисных пунктов. В июле Центробанк также отмечал, что жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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