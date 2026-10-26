Счастливый случай: спасатели отбили маленькую сову у двух собак в Москве

Спасатели отбили маленькую сову у двух собак в Москве

Спасатели на воде помогли совенку, оказавшемуся в окружении двух собак у Большого Садового пруда на севере Москвы, и доставили птицу на станцию — выяснилось, что это воробьиный сыч, самая маленькая сова.

Как сообщили в канале в мессенджере МАКС столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, инцидент произошел вечером 25 октября во время патрулирования профилактического района станции «Академическая» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Спасатели заметили беспомощного совенка недалеко от берега Большого Садового пруда — вокруг него находились две собаки. Животных отогнали, а птицу подобрали и доставили на поисково-спасательную станцию.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это воробьиный сыч — самая маленькая сова. Спасатели на воде оформили заявку в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ожидали прибытия специалистов, чтобы передать сычика для дальнейшего оказания необходимой помощи.

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