Тела около 300 советских солдат хотят вывезти из захоронения в Литве

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 13 0

Воинское захоронение в Анталиепте планируют ликвидировать.

В Литве хотят перенести останки около 300 советских солдат

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

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Останки около 300 советских солдат планируют вывезти из захоронения в населенном пункте Анталиепте Зарасайского района Литвы. Об этом сообщает LRT.

По данным издания, останки собираются перенести на Советское военное кладбище в селе Рутинишкис. Там для них планируют создать новые могилы. Предложения от подрядчиков муниципалитет будет принимать до 3 ноября.

Воинское захоронение в Анталиепте занимает площадь почти 400 квадратных метров. На установленных там надгробиях указаны имена 340 человек.

Ранее в литовском Шяуляе обнаружили захоронение с останками 26 советских солдат. Исследования проводили в районе кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла.

Спустя неделю после обнаружения останков была проведена их эксгумация.

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