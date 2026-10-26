Не только добавки: ученые нашли неожиданный способ сохранить витамин D зимой

Физическая активность может помочь поддерживать уровень витамина D

Регулярная физическая активность может помогать поддерживать уровень витамина D даже без приема специальных добавок. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировавшие исследования о влиянии нагрузок на его обмен. Работа опубликована в Frontiers in Endocrinology.

Авторы обзора выяснили, что изменения могут происходить уже после одной тренировки. В течение нескольких часов после физической нагрузки в крови повышалась концентрация витамина D и его активной формы.

Еще заметнее эффект оказался при регулярных занятиях. Исследования показали, что физическая активность замедляла естественное снижение уровня витамина D в зимние месяцы. При этом результат наблюдался даже у участников, которые не теряли вес.

Кроме того, у регулярно тренировавшихся людей не отмечалось сезонного снижения концентрации биологически активной формы витамина D, которая участвует в регуляции различных процессов в организме.

По мнению ученых, физические нагрузки могут влиять на обмен витамина D не только сразу после тренировки, но и в более долгосрочной перспективе.

Авторы считают, что регулярная активность может стать дополнительным способом профилактики дефицита витамина D. При этом полностью заменять тренировками витаминные добавки они не предлагают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.