Парки и летние кафе: Что еще откроется в Петербурге после снятия ограничений?

Долгожданное событие в северной столице. Петербург проходит очередной этап снятия ограничений. Наконец-то открыты детские и спортивные площадки, парки и скверы.

С сегодняшнего дня в городе можно проводить тожественное бракосочетание и отдохнуть в летнем кафе. Но и это еще не все. Подробнее о том, что ждет жителей Северной столицы с 29 июня, смотрите в видеосюжете корреспондента Марины Кравцовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам главы Петербурга Александра Беглова, на этой неделе можно будет отправиться на прогулку в парк, посетить детские и спортивные площадки. 29 июня, возобновляется торжественная регистрация брака. К работе готовятся кафе и рестораны. Начинается прием заявлений на открытие летних веранд.