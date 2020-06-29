Парки и летние кафе: Что еще откроется в Петербурге после снятия ограничений?
Согласно решению властей города, с 29 июня Северная столица переходит к новому этапу снятия ограничений.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Долгожданное событие в северной столице. Петербург проходит очередной этап снятия ограничений. Наконец-то открыты детские и спортивные площадки, парки и скверы.
С сегодняшнего дня в городе можно проводить тожественное бракосочетание и отдохнуть в летнем кафе. Но и это еще не все. Подробнее о том, что ждет жителей Северной столицы с 29 июня, смотрите в видеосюжете корреспондента Марины Кравцовой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам главы Петербурга Александра Беглова, на этой неделе можно будет отправиться на прогулку в парк, посетить детские и спортивные площадки. 29 июня, возобновляется торжественная регистрация брака. К работе готовятся кафе и рестораны. Начинается прием заявлений на открытие летних веранд.
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