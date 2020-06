Москва вошла в ТОП-20 самых технологических городов Европы

Москва вошла в двадцатку самых перспективных технологических городов Европы, заняв в рейтинге Tech Cities of the Future 2020/21 восемнадцатое место. Данный рейтинг был составлен в этом году впервые журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web).

В рейтинге в общей сложности рассматривались 76 городов Европы. Они оценивались с точки зрения инвестиционной привлекательности, наличия квалифицированных кадров и развитости инфраструктуры. В пятерку лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин, сообщается на сайте мэра Москвы.

Результаты рейтинга были сформированы на основе баллов, присуждаемых каждому городу в каждой из пяти категорий — «Экономический потенциал», «Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвестиций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность». Отмечается, что в категории «Экосистема стартапов» Москва оказалась сразу на десятой строчке.

Как считает руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, столица России с каждым годом становится все более привлекательным городом для привлечения инвестиций в сферу высоких технологий.

«Москва с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, в том числе в сфере высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении с такими мировыми центрами, как, например, Хельсинки или Милан. В городе создана благоприятная среда для развития стартапов и цифровых платформ», — заявил Фурсин.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД планирует упростить условия въезда в Россию для граждан других государств.