Актриса София Вергара рассказала о борьбе с зависимостью

Знаменитость призналась, что перепробовала все, даже гипноз, но и это не помогло навсегда отказаться от пагубной привычки.

Американская актриса колумбийского происхождения София Вергара в 51 год остается эталонной красавицей и одной из самых высокооплачиваемых телезвезд, но, по собственному признанию, страдает пагубной зависимостью. Она играет в кино, участвует в телевизионных проектах, работает ведущей и моделью, занимается бизнесом в модной индустрии, трудоустраивая тысячи соотечественников.

Как рассказала артистка журналистам издания People, в погоне за молодостью и красотой она готова на все. Вергара отметила, что испробовала на себе самые нелепые рецепты красоты помимо общеизвестных и популярных.

Она не считает это глупостью, так как серьезно относится к своей внешности. Знаменитость даже не может позволить себе показать миру седину, закономерную в ее возрасте, поэтому регулярно красит волосы.

А еще следит за фигурой и, конечно, здоровьем. Но одну привычку победить не может — она сладкоежка.

«У меня есть пристрастие к сладкому, к сахару. И я с этим смирилась, потому что уже пробовала много средств, даже гипноз, но и он не сработал. Поэтому я стараюсь придерживаться сбалансированной диеты дома, когда могу, не ем гамбургеры, пиццу и продукты, вызывающие ожирение. Я стараюсь питаться здоровой пищей, чтобы можно было есть сладкое», — сказала актриса.

От кусочка торта София Вергара отказаться не в силах. Особенно тяжело ей бывать на родине, в Латинской Америке, а также в Майами, где десерты особенно вкусные.

Съесть очередную сладость и «отработать» ее в спортзале тоже не получается. У артистки больные колени, так что большие нагрузки противопоказаны.

По словам селебрити, она всю жизнь занимается спортом как пожилой человек — только легкая гимнастика и небольшие грузы. Уверенности в себе придает не крепкая форма, а привычные атрибуты женской красоты.

«Когда у меня прическа, макияж, наряд… Я не понимаю людей, которые говорят: „Я чувствую себя прекрасно, когда просыпаюсь утром“. Нет. Я надеваю все это, и только тогда чувствую себя хорошо», — добавила Вергара.

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