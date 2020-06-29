МИД планирует упростить условия въезда в Россию для иностранцев
Граждане 113 государств с января 2021 года будут иметь возможность въезжать в РФ без необходимости оформлять бумажную визу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /onemorepicture / Thorsten Wagner, 5-tv.ru
Россия уже в ближайшее время значительно упростит порядок въезда для граждан других государств. Об этом подробно рассказали в МИДе. Так, иностранцы, у которых в нашей стране есть ближайшие родственники, смогут оформить многократную долгосрочную визу и действовать она будет на протяжении года без ограничений. Сейчас ведется работа над законопроектом об этом.
Для получения такого разрешения на въезд достаточно будет заявления, например, от супруга или родителей. Также стало известно, что Москва бесплатно выдаст визы тем, кто не смог попасть в Россию из-за пандемии коронавируса. А с января следующего года граждане 113 стран мира - в том числе Евросоюза, Китая, Индии, Японии и Турции - смогут посетить нашу страну, оформив электронную визу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз.
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