Спасший сослуживцев в зоне СВО Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно
Спасший сослуживцев в зоне СВО Васильев удостоен звания Героя России посмертно
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
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Офицер сохранил жизни 13 боевых товарищей.
Старший лейтенант Михаил Васильев, прибывший защищать Донбасс в зону спецоперации из Ставропольского края, получил почетное звание Героя России посмертно. Офицер погиб, совершая подвиг.
В тот день он спас 13 сослуживцев. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что республика для покойного была вторым домом. Васильев, по словам Меликова, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, проходил службу в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, был командиром десантно-штурмовой роты.
Политик подчеркнул, что гордится военнослужащим, сформировавшимся в Дагестане, не меньше, чем земляками. Покойного запомнили, как требовательного, но заботливого командира.
«Михаил Васильев был хорошим парнем, много читал, серьезно увлекался спортом. Несмотря на свою молодость, несколько раз отличился он и в зоне СВО. За участие в тяжелых боях старший лейтенант еще при жизни был представлен к званию Героя России. Однако получил его посмертно», — добавил руководитель республики.
Как рассказал Меликов, роту, которой командовал офицер, он называл второй семьей. В день своей гибели Михаил спас 13 сослуживцев, «до последнего вдоха он был предан своему выбору — защищать Родину», показав пример чести и исполнения воинского долга.
Глава Дагестана выразил соболезнования жене покойного, его родителям и всем, кому он был дорог. И заключил — боевые браться, которые хранят память о героях, продолжат их дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» особо отличившимся участникам спецоперации.
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