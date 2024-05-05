Спасший сослуживцев в зоне СВО Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Спасший сослуживцев в зоне СВО Васильев удостоен звания Героя России посмертно

Спасший сослуживцев в зоне СВО Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Офицер сохранил жизни 13 боевых товарищей.

Старший лейтенант Михаил Васильев, прибывший защищать Донбасс в зону спецоперации из Ставропольского края, получил почетное звание Героя России посмертно. Офицер погиб, совершая подвиг.

В тот день он спас 13 сослуживцев. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что республика для покойного была вторым домом. Васильев, по словам Меликова, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, проходил службу в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, был командиром десантно-штурмовой роты.

Политик подчеркнул, что гордится военнослужащим, сформировавшимся в Дагестане, не меньше, чем земляками. Покойного запомнили, как требовательного, но заботливого командира.

«Михаил Васильев был хорошим парнем, много читал, серьезно увлекался спортом. Несмотря на свою молодость, несколько раз отличился он и в зоне СВО. За участие в тяжелых боях старший лейтенант еще при жизни был представлен к званию Героя России. Однако получил его посмертно», — добавил руководитель республики.

Как рассказал Меликов, роту, которой командовал офицер, он называл второй семьей. В день своей гибели Михаил спас 13 сослуживцев, «до последнего вдоха он был предан своему выбору — защищать Родину», показав пример чести и исполнения воинского долга.

Глава Дагестана выразил соболезнования жене покойного, его родителям и всем, кому он был дорог. И заключил — боевые браться, которые хранят память о героях, продолжат их дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» особо отличившимся участникам спецоперации.

Тема:
Спецоперация
5 мая
Появились эксклюзивные кадры из недавно освобожденного поселка Красное
5 мая
На Украине признали неспособность оперативно восстанавливать энергообъекты
5 мая
«Любой ценой»: Зеленский срочно созвал Генштаб ВСУ
5 мая
Освобождение Работино станет хлесткой пощечиной для Зеленского
5 мая
В Раде заявили о готовности обратиться к Западу с просьбой об отправке войск
4 мая
Шольц пошутил о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину
4 мая
Захарова раскрыла истинную причину крупных учений НАТО
4 мая
ВС РФ за неделю сбили 15 ракет ATACMS и 201 беспилотник ВСУ
4 мая
ВС РФ за неделю нанесли 25 групповых ударов по военным объектам на Украине
4 мая
В Германии нашли могилу ликвидированного на Украине командира наемников
+9° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:52
Ликвидированного в Ленобласти агента ГУР готовили на полигоне НАТО под Вильнюсом
6:42
Полиция задержала охрану консула Греции в храме Гроба Господня
6:33
Актриса София Вергара рассказала о борьбе с зависимостью
6:14
«Пригласили для экзекуции»: кто стоит за бойней в Доме профсоюзов в Одессе
6:08
Спасший сослуживцев в зоне СВО Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно
6:07
Появились эксклюзивные кадры из недавно освобожденного поселка Красное

Сейчас читают

Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя: прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео