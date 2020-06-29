«Я мечтаю о ребенке»: Сосо Павлиашвили отмечает 56-летие
Певец рассказал, как его поздравили домочадцы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Грузинский и российский певец и композитор Сосо Павлиашвили отмечает 56-летие. В свой день рождения один из самых душевных исполнителей отечественной эстрады побеседовал с 5-tv.ru и рассказал, какое поздравление он получил от детей, а также приоткрыл завесу тайны своей личной жизни.
Павлиашвили поведал, что его дочки — двенадцатилетняя Сандра и пятнадцатилетняя Элизабет подарили артисту его нарисованный портрет, вложив, по словам певца, всю душу в свое творчество. Но главным подарком для именинника стал неожиданный сюрприз, который девочки ему устроили.
«В двенадцать часов они завалились ко мне и начали меня целовать, обнимать и признаваться в любви», — сказал Павлиашвили, отметив, что именно в этом заключается для него счастье.
Он также рассказал, что его 33-летний сын Леван тоже поздравил отца. Вместе с Павлиашвили наследник спел песню во время прямого эфира на одном из федеральных каналов.
Как поведал певец, его сын встречается с «замечательной» девушкой, но рождение столь долгожданных внуков находится в руках Божьих.
«Что будет дальше — как Бог решит, так все и будет», — заявил он.
Кроме того, Павлиашвили сообщил, что как бы ни велико было его желание повенчаться с женой, пока что они вынуждены отложить таинство из-за сложной эпидемиологической ситуации. Артист выразил надежду на то, что скоро все нормализуется и они с супругой смогут исполнить давнюю мечту.
«Слава Богу, 12 июля я буду крестить маленького сына нашего друга. Жизнь идет. Все идет хорошо. И повенчаемся, и все будут счастливы», — сказал Павлиашвили.
Певец признался, что очень мечтает стать отцом снова и подчеркнул, что одинаково был бы рад как мальчику, так и девочке.
«Я мечтаю о ребенке. Если Бог даст, значит он у нас будет, или она — не имеет значения. Поживем — увидим», — поделился мечтой исполнитель.
Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля трогательно поздравил свою супругу Ляйсан Утяшеву с днем рождения.
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