«Продумано до деталей» — Матвиенко приняла участие в Общероссийском голосовании
Спикер Совета Федерации отметила важность всех предложенных изменений в Конституцию России.
Закрыть
Смотрите также:
Совфед РФ: Поправки в Конституцию укрепят социальные права граждан
В Совфеде назвали три ключевых элемента для голосования по поправкам к Конституции
Клишас: поправки к Конституции РФ нацелены на будущее, но важны уже сегодня
Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику в честь Дня Петербурга
Матвиенко призвала граждан России к консолидации, патриотизму и соблюдению дисциплины
Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
Совет Федерации одобрил поправки в Основной закон страны
Матвиенко призвала ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Матвиенко призвала держать под контролем реализацию закона о школьном питании
Матвиенко рассказала о возможных изменениях работы Совета Федерации после поправок в Конституции
РЖД планирует приступить к строительству ВСМ «Москва — Петербург»
Совет Федерации примет отдельное постановление о поправках в Конституцию РФ
Валентина Матвиенко предложила ограничить сроки содержания в СИЗО
Документы первых лиц государства рассекретил Центральный архив
Совет Федерации предложил распространить налог для самозанятых на все регионы
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов
Видео: В центре Алмазова прошла торжественная церемония посвящения в студенты
Матвиенко предложила избавить учителей от лишней бумажной работы
Видео: Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику
Матвиенко поручила разработать закон о запрете микрокредитов под залог жилья
Фото, видео: 5-tv.ru
В Голосовании по поправкам в Конституцию сегодня приняли участие политики, парламентарии. В Петербурге проголосовала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она отметила отличную организацию процесса.
«Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам и чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Кстати, такая практика используется в целом ряде государств и надо подумать, может, нам тоже и впредь использовать эту возможность», — заявила Матвиенко.
По словам спикера СовФеда, все изменения в Конституции важны, они все увязаны между собой в один пакет, который создает условия для дальнейшего успешного развития экономики нашей страны.
Читайте также
41%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?