«Продумано до деталей» — Матвиенко приняла участие в Общероссийском голосовании

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Спикер Совета Федерации отметила важность всех предложенных изменений в Конституцию России.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Голосовании по поправкам в Конституцию сегодня приняли участие политики, парламентарии. В Петербурге проголосовала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она отметила отличную организацию процесса.

«Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам и чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Кстати, такая практика используется в целом ряде государств и надо подумать, может, нам тоже и впредь использовать эту возможность», — заявила Матвиенко.

По словам спикера СовФеда, все изменения в Конституции важны, они все увязаны между собой в один пакет, который создает условия для дальнейшего успешного развития экономики нашей страны.

Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не контактируют друг с другом, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования измеряют температуру, выдают защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводят дезинфекцию рук. Все члены ИК прошли тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также, чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

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