Затащил и избил: жительница Ленобласти обвинила соседа в нападении на детей

Жительница Ленобласти обвинила соседа в избиении четверых первоклассников

Житель Ленобласти затащил четырех первоклассников на свой участок и отхлестал армейским ремнем, обвинив в попытке кражи. Об этом 5-tv.ru рассказала мать одного из пострадавших мальчиков.

По словам женщины, детей били по всему телу, а некоторых по лицу. Она также предоставила фотографии гематом, которые остались на ногах ее сына. По ее словам, все произошло в середине мая, ее попытки призвать обидчика к ответственности до сих пор ни к чему не привели.

Инцидент произошел в поселке Беседа Волосовского района Ленинградской области. Как объяснила женщина, ее сын с друзьями катался на велосипедах, двое мальчишек решили зайти на участок. Они ничего не украли, но выпустили куриц хозяина. И попались под его горячую руку.

«Сын мой, я так понимаю, что он стоял у своего велосипеда, ждал друзей своих. Когда пришел хозяин, он схватил и моего сына, и тех остальных троих детей, затащил к себе на участок и бил их там ремнем армейским. Бил так, что у детей остались очень достаточно серьезные гематомы. Далее он вызвал полицию, написал заявление на всех детей, не разобравшись. Полиции дети испугались сказать, что их там били», — сообщила женщина.

О том, что дети получили травмы, она узнала только по пути домой, после того как забрала сына от соседа. Родители обратились в больницу, где телесные повреждения были зафиксированы. По словам женщины, остальным ребятам досталось еще сильнее, чем ее сыну.

Она сразу же обратилась в полицию с заявлением об избиении, но информации о ходе проверки до сих пор не получила. Она дважды обращалась в прокуратуру, но, по собственным словам, получила лишь уведомления о перенаправлении обращений в Волосово. Сына при этом поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Понимаете, ПДН работает очень хорошо. Ребенок у меня занимается в музыкальной школе, но он учится нормально. А данный товарищ, вот этот взрослый мужчина, он до сих пор ходит по поселку. У меня сын, честно сказать, он боится без меня куда-то либо выходить. Он боится встретить этого дядю», — поделилась женщина.

Она призналась, что ей страшно было смотреть на опухшие синие ноги сына. Женщина не понимает, почему мужчине, обвинившему первоклашек в попытке кражи, правоохранители поверили сразу, а ее доказательствам нанесенных побоев — нет. Последнюю попытку обратиться в прокуратуру она предприняла в августе.

«Дети ничего там не украли… Четверо детей. Семь, по-моему, самый старший, может, восемь. Маленькие, первоклассники, господи, детки-малыши», — сказала Любовь.

Она подчеркнула, что избиением детей занимался один молодой мужчина, рядом стояли его пожилые родители, и они не остановили насилие, очевидно несоизмеримое с масштабами детской шалости. Женщина не намерена сдаваться и надеется, что освещение ситуации поможет добиться справедливости.

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