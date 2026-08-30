В Москве ко Дню первой помощи проведут более 130 бесплатных практических занятий

Собянин: ко Дню первой помощи в Москве пройдет более 130 практических занятий

В столице с 7 по 20 сентября пройдет марафон, приуроченный к Всемирному дню первой помощи. Организаторами выступают «Мосволонтер» и столичное отделение «Движения Первых». Об этом в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Горожан ждут свыше 130 бесплатных практических занятий. На них участники отработают навыки сердечно-легочной реанимации на специальных тренажерах, узнают, как грамотно выстраивать диалог с оператором скорой, а также получат информацию о правовых нормах, связанных с оказанием первой помощи. Присоединиться смогут все желающие без ограничений по возрасту или роду деятельности.

Площадками станут волонтерские центры «Доброе место», а также учебные заведения — школы и колледжи. Роль наставников возьмут на себя волонтеры-инструкторы из московских некоммерческих организаций.

В прошлом сезоне марафон собрал более 2,5 тысячи участников. Собянин выразил надежду, что интерес к акции в этом году будет не ниже. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин рассказал о запуске 32 новых маршрутов электробусов в первом полугодии 2026 года. До конца года в Москве планируется расширить сеть наземного транспорта в малых поселениях Троицкого и Новомосковского административных округов для удобства жителей.

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