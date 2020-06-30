Явка хорошая: В голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовали более 40 миллионов россиян

За пять дней голосования по поправкам в Конституцию в нем приняли участие 40 с половиной миллионов россиян. Явку в ЦИК оценивают позитивно — в целом по стране она чуть больше 37% процентов. А на онлайн-голосовании — все 85%. Законодатели тем временем думают, что практика голосования в течение нескольких дней может быть применима и на выборах. Корреспондент Георгий Гривенный выслушал мнение экспертов.

На информационном табло в ЦИК учтен буквально каждый, проголосовавший за первые дни. Две столицы — Москва и Санкт-Петербург идут почти вровень, в Северной проголосовало даже на 19 тысяч больше. Понятно, что в каждом регионе разная численность населения и разные условия, в том числе погодные. Но в целом в ЦИКе отмечают: голосование идет очень активно.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, проголосовавшая в Санкт-Петербурге утром в понедельник, отметила, что идея провести голосование в течение семи дней, да еще и использованием разных форм всенародного опроса, оправдала себя на все сто процентов. Тем более, что вопрос — крайне важенне только для настоящего, но и для будущего всей России на годы вперед.

«Все поправки важны, они важны все вместе, не по отдельности, они все увязаны в такой общий пакет, который создает условия для дальнейшего успешного развития экономики России, для усиления социальных гарантий граждан, для защиты национальных интересов и суверенитета России», — отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Важность не только всеобщего голосования, но и предварительного обсуждения поправок отметил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, посетивший участок для голосования в Москве.

«Первый импульс задал Президент России Владимир Путин, а потом в течение трех месяцев работало чуть ли все население страны», — подчеркнул глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

А вот для оскароносной» семьи режиссера Владимира Меньшова и Веры Алентовой поход на участок для голосования тоже был обусловлен глубоко личными мотивами.

«Я верю и считаю, что мой голос важен. Я живу в этой стране», — рассказала народная артистка РФ Вера Алентова.

«Главным побудительным мотивом голосовать сегодня — это даже не важность поправок, а позиция так называемой нашей оппозиции, которая все время рассказывает то, что это не то, не так, не туда», — признался заслуженный артист РСФСР Владимир Меньшов.

Голосование продолжается, и в ЦИКе отмечают, что помимо россиян, интерес к голосованию проявляют и иностранцы. Интерес порой нездоровый — в воскресенье сайт Центрибизркома за два часа посетили более полумиллиона гостей из Великобритании и три с половиной миллиона — из Сингапура.

«Интерес поискать какие-то недостатки — это все нормально, мы ничего здесь стращного не видим. Есть и терес, который связан с тем, а можно ли как-то помешать событиям, которые происходят», — пояснил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Но и в ЦИКе и в Общественной палате собираются поставить и попыткам хакерских атак и распространению фейков о ходе голосования надежный заслон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автора фейка о нарушении порядка голосования по поправкам в Конституцию вычислили по записи камеры видеонаблюдения.