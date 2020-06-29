Автора фейка о нарушении голосования вычислили камеры наблюдения

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Алина Потёмкина
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Молодой человек сам подбросил на место надомного голосования пакет с заполненными бюллетенями, после чего громко заявил о «находке».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Автора фейка о нарушении порядка голосования по поправкам в Конституцию вычислили по записи камеры видеонаблюдения. Как рассказали в оперативном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, молодой человек сам подбросил на место надомного волеизъявления бюллетени, после чего сообщил в штаб о своей «находке». Об этом сообщается на странице Общественной палаты РФ в Facebook.

Два дня назад в сети появился ролик, в котором некий мужчина, представившийся наблюдателем от «Открытой России», показывает, что нашел возле дома пакет с бюллетенями. В некоторых из них уже проставлены галки в графе «За». В оперштабе отреагировали на жалобу и вычислили, что «подкинул» документы сам разоблачитель.

«Когда стало ясно, что видео постановочное, Общественный штаб связался с этим мужчиной и предоставил ему видео-доказательство, что он „сам себе режиссер“. На это он ответил, что такая „документалка“ была сделана для того, чтобы привлечь внимание к нарушениям, о которых много пишут в интернете, но подтвердить их нечем», — говорится в сообщении штаба.

Также стало известно, что молодой человек неоднократно сообщает о нарушениях в голосовании, каждый раз представляясь членом разных партий.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля включительно. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как наблюдатели внимательно следят за прозрачностью Общероссийского голосования. Процедура проводится в соответствии со всеми требованиями к безопасности.

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