Видео: Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Москве
Возгорание охватило площадь в 15 квадратных метров. Инцидент произошел в доме № 11 на Филевском бульваре.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Пожар, произошедший этим вечером на западе Москвы, унес жизни двух человек: одного взрослого и ребенка. ЧП случилось в 22-этажном доме № 11 на Филевском бульваре. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в квартире на восьмом этаже здания. Возгорание охватило площадь в 15 квадратных метров.
В настоящий момент пожар ликвидирован. Сотрудника МЧС удалось спасти пять человек. Двое стали жертвами происшествия. Информация об инциденте устанавливается. На месте работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв и последующий пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео. Как сообщал 5-tv.ru, шокирующие кадры с языками пламени и черным дымом в сети опубликовал один из жильцов соседнего дома на улице Проходчиков
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