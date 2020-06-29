Видео: Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Москве

Пожар, произошедший этим вечером на западе Москвы, унес жизни двух человек: одного взрослого и ребенка. ЧП случилось в 22-этажном доме № 11 на Филевском бульваре. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в квартире на восьмом этаже здания. Возгорание охватило площадь в 15 квадратных метров.

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В настоящий момент пожар ликвидирован. Сотрудника МЧС удалось спасти пять человек. Двое стали жертвами происшествия. Информация об инциденте устанавливается. На месте работают экстренные службы.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв и последующий пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео. Как сообщал 5-tv.ru, шокирующие кадры с языками пламени и черным дымом в сети опубликовал один из жильцов соседнего дома на улице Проходчиков