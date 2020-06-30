День Савелия и Мануйло: что можно и категорически запрещено делать 30 июня

Согласно церковному календарю, 30 июня — день поминовения великомучеников Савелия, Исмаила и Мануила. По преданию, трое братьев росли в семье перса-язычника, жена которого была христианкой. Идя наперекор супругу, женщина воспитала сыновей в своей вере.

В зрелом возрасте святых отправили в Рим для ведения переговоров с императором Юлианом. Тот, в свою очередь, хорошо принял гостей, оценил их острый ум, а также предложил поучаствовать в языческом празднике, организованном при дворе. Услышав отказ, правитель поинтересовался причиной. Савелий, Исмаил и Мануил признались, что не могут изменить христианской вере, чем сильно прогневали императора. Пребывая в ярости, Юлиан приказал пытать, а затем обезглавить строптивых братьев.

Помня об этой ужасной истории, 30 июня предки старались быть «тише воды и ниже травы», чтобы не прогневать высшие силы весельем в день казни святых.

Что запрещено делать в день Савелия и Мануйло?

Издревле 30 июня считался опасным днем, поскольку сегодня особенно активны злые духи и прочая нечисть. В частности, поэтому выходить из дома без нужды — к большой беде.

Категорически запрещено в день Савелия и Мануйло давать деньги в долг — можно вскоре оказаться в затруднительном финансовом положении, а также лишиться удачи и семейного благополучия.

Проводить вечер в тишине сегодня — не к добру. Лучше — собрать за ужином родных и близких людей и обсудить насущные проблемы.

30 июня категорически нельзя рвать детям кувшинки. По преданию, взявший в руки кувшинку малыш вскоре может утонуть.

Ругаться сегодня или выяснять отношения также нельзя. Тот, кто ослушается, рискует навсегда лишиться счастья.

Что можно делать 30 июня?

Предки утверждали, что этот день идеально провести за домашними хлопотами: очищая жилище от лишнего мусора, хозяева освобождали место для благодати.

На Руси также верили: чем больше блюд на столе во время ужина, тем богаче будет урожай.

Кроме того, 30 июня идеально подходит для новой стрижки: убирая длинную шевелюру, человек сбрасывает негатив и избавляется от дурных мыслей.

Хорош этот день и для переезда. Особенно, если новое жилище — личная собственность хозяев.

Приметы в день Савелия и Мануйло

Если вечером на небе появилась радуга — быть хорошей погоде до конца лета;

Если птицы стали ближе держаться к человеку и домам — грядет сильная буря;

Если звери начали чихать — жди беды;

Сны в ночь с 29 на 30 июня — вещие, однако исполнятся не сразу.

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