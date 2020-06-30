Фитнес-блогер попал в серьезное ДТП в Москве — видео

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Карина Бернтгольц
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Два автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте в столице. В одном из них находился Дмитрий Варгунин.

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Фото, видео: vk.com/dvargunin, 5-tv.ru

Видеоблогер Дмитрий Варгунин попал в ДТП На Севастопольском проспекте в Москве. Звезда соцсетей находился за рулем своего BMW, когда столкнулся с автомобилем Jeep. Как рассказал мужчина в интервью 5-tv.ru, машиной управляла 51-летняя женщина, она неожиданно развернулась, в результате чего случилась авария.

«Я ехал на зеленый свет, завершал маневр. Передо мной развернулся вот такой джип с женщиной за рулем, 51 год, рядом ее мать сидела. Я ехал быстро, на принятие решения у меня была одна секунда. Я нажал на тормоз. Единственное, как я мог смягчить — я въехал в колесо», — пояснил блогер.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, включая самого Варгунина. Обстоятельства проиисшествия устанавливаются. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате случайного падения скейтбордист разбил стеклянную остановку в центре Санкт-Петербурга.

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