Видеоблогер Дмитрий Варгунин попал в ДТП На Севастопольском проспекте в Москве. Звезда соцсетей находился за рулем своего BMW, когда столкнулся с автомобилем Jeep. Как рассказал мужчина в интервью 5-tv.ru, машиной управляла 51-летняя женщина, она неожиданно развернулась, в результате чего случилась авария.

«Я ехал на зеленый свет, завершал маневр. Передо мной развернулся вот такой джип с женщиной за рулем, 51 год, рядом ее мать сидела. Я ехал быстро, на принятие решения у меня была одна секунда. Я нажал на тормоз. Единственное, как я мог смягчить — я въехал в колесо», — пояснил блогер.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, включая самого Варгунина. Обстоятельства проиисшествия устанавливаются.

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