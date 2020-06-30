Как российские власти поддерживают самозанятых в условиях пандемии?
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, резкого скачка безработицы в стране удалось избежать.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jens Büttner, 5-tv.ru
Резкого скачка безработицы во время пандемии удалось избежать, сообщили в понедельник в правительстве. Дали результаты меры финансовой поддержки бизнеса и граждан, а также гибкая система регулирования налогов.
Так, например, с 1 июля будет расширен список регионов с льготным налогообложением самозанятых. Что еще может сделать государство для улучшения ситуации на рынке труда, смотрите подробнее в видеосюжете Кирилла Олькова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рынок труда России должен быть восстановлен уже в 2021 году. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения.
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