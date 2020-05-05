«Игрок с тюремным прошлым»: Бывший тренер «Зенита» о будущем Кокорина

Бывший главный тренер петербургского ФК «Зенит» Мирча Луческу в интервью Sport24.ru рассказал о будущем в стане «сине-бело-голубых» нападающего Александра Кокорина, который на правах аренды играет в «Сочи».

Специалист отметил, что во времена его руководства командой футболист был одним из самых талантливых. По словам Мирчи Луческу, Александр Кокорин вел себя тихо и спокойно без какого-либо проявления агрессии. Экс-тренер петербуржцев подчеркнул, что «Зенит» вряд ли сможет оставить у себя скандального игрока.

«Я был уверен, что „Зенит“ его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. „Зенит“ не может оставить игрока с тюремным прошлым», — сказал Мирча Луческу.

Функционер выразил мнение, что после окончания контракта летом 2020 года Александру Кокорину следует попробовать свои силы в Европе. Мирча Луческу уверен, что ни один крупный российский футбольный клуб не захочет видеть нападающего в своих рядах после скандальной истории.

«Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — предположил Мирча Луческу.

Две драки с участием Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и их приятеля Александра Протасовицкого произошли в центре Москвы 8 октября 2018 года.

После расследования резонансного дела все фигуранты получили реальные сроки — до полутора лет лишения свободы. В сентябре 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО. Александр Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ольга Ушакова прокомментировала подачу иска на Александра Кокорина и Павла Мамаева.