Ювелиры предупредили о вероятном подорожании золота на 30%

Цены на золото могут вырасти этой осенью. Об этом пишут «Известия» по итогам опроса представителей ювелирной отрасли.

Аналитики отмечают, что 29 июня цена на золото составляла 1,78 тысячи долларов за тройскую унцию. Показатель почти ежедневно увеличивается и бьет исторические рекорды. Год назад цена за унцию составляла около 1,4 тысячи долларов, в начале 2020-го увеличилась до 1,5 тысячи.

За 2019-й средняя стоимость ювелирных изделий из золота выросла на 5%, за последние пять лет — на 50%. В этом году золотые украшения на российском рынке начали дорожать еще быстрее. Производители повысили стоимость изделий уже после ослабления курса рубля в начале года.

Пока что розничная стоимость на ювелирные изделия выросла ненамного, поскольку в магазинах остался ассортимент, закупленный по старым расценкам. Однако специалисты прогнозируют подорожание золотых украшений на 30% к концу следующего квартала. Это связано с ростом мировых цен на драгоценный металл.

Дальнейшее увеличение стоимости золотых украшений только усилит уже существующий тренд падения спроса на них, отмечают эксперты. А снижение числа покупателей, в свою очередь, дополнительно повлияет на их подорожание. Производители и ритейлеры попытаются покрыть как реальный рост себестоимости, так и потенциальные потери, связанные с падением продаж, уверены ювелиры.

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