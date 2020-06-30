На YouTube-канале Насти Тропицель после ее смерти появились видео

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Максим Чугункин
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В роликах рассказывается о том, как зарабатывать, как делать утреннюю зарядку, побороть страх, лень и повысить продуктивность.

На YouTube-канале Насти Тропицель после ее смерти появились видео

Фото: Instagram @nastyatropi

Спустя неделю после гибели 18-летней блогерши Насти Тропицель на ее YouTube-канале появились новые видео. Об этом сообщает 360tv.ru.

Опубликовано сразу пять видеороликов: о повышении продуктивности, первом шаге к заработку, утренней зарядке, а также способах победить лень и страх. Причем выложены они были в сеть 28 июня, спустя семь дней после автокатастрофы на Бали, в которой погибла Тропицель.

YouTube / TropicelleLife

В комментариях один из пользователей объяснил произошедшее желанием родителей выложить записанные Настей ролики в открытый доступ. Только у них сейчас есть логин и пароль к YouTube-аккаунту, а все шесть роликов ранее были доступны только по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах гибели Насти Тропицель.

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