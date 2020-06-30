Являющееся иноагентом движение «Голос» уличили в фейках

Являющееся иноагентом движение «Голос», которое призвано якобы заниматься мониторингом выборов и защитой прав избирателей, попалось на фейках.

«С 2019 года наблюдается резкий рост. Проведя общественную проверку, мы выявили, что большая часть этих „нарушений“ — фейки. Сейчас на голосовании более 90% всех сообщений „Голоса“ о нарушениях — это фейки», — рассказал правозащитник Александр Брод.

Правозащитник пояснил, что анализ работы вышеуказанного движения проводился, начиная с президентских выборов в 2018 году. Проведенные мероприятия специалисты сравнили с якобы выявленными «Голосом» нарушениями на всех выборах.

По мнению Александра Брода, причина роста количества фейковых публикаций кроется в «росте доверия к институту выборов». Кроме того, как отмечает правозащитник, «Голосу» нужно как-то заполнять собой информационное пространство.

Так, 29 июня движение опубликовало на своей якобы «Карте нарушений на выборах» информацию о несоответствии участковой избирательной комиссии (УИК) № 617 в подмосковном Жуковском процедурным правилам проведения голосования. В «Голосе» заявили, что избиратели якобы получают бюллетень, под контролем членов комиссии и тем самым нарушается тайна голосования. А также не обеспечивается социальная дистанция. Выяснилось, что фейком оказался даже сам избирательный участок, а не только события описанные на сайте движения.

Движение «Голос» в 2016 году было внесено в реестр иностранных агентов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, общественное наблюдение еще не было таким массовым, как во время проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В этот раз наблюдателей принимает участие в два-три раза больше, чем обычно. Также Общественная палата РФ активно вовлекает в процесс наблюдения представителей различных политических, общественных и некоммерческих организаций. В общей сложности, ожидается около 500 тысяч наблюдателей.

Согласно опросам, россияне высоко оценивают важность волеизъявления гражданской позиции, особенно на фоне роста патриотических настроений. Одним из значимых аспектов вносимых в главный закон страны поправок является недопустимость лжи и искажения, в частности исторических фактов мировой истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о доступности и безопасности участков для голосования.