Являющееся иноагентом движение «Голос» уличили в фейках

|
Светлана Шевченко
50

Организация, которая занимается якобы мониторингом выборов и защитой прав избирателей, сама попалась на фальсификации.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Twitter @leon_elk

Являющееся иноагентом движение «Голос», которое призвано якобы заниматься мониторингом выборов и защитой прав избирателей, попалось на фейках.

«С 2019 года наблюдается резкий рост. Проведя общественную проверку, мы выявили, что большая часть этих „нарушений“ — фейки. Сейчас на голосовании более 90% всех сообщений „Голоса“ о нарушениях — это фейки», — рассказал правозащитник Александр Брод.

Правозащитник пояснил, что анализ работы вышеуказанного движения проводился, начиная с президентских выборов в 2018 году. Проведенные мероприятия специалисты сравнили с якобы выявленными «Голосом» нарушениями на всех выборах.

По мнению Александра Брода, причина роста количества фейковых публикаций кроется в «росте доверия к институту выборов». Кроме того, как отмечает правозащитник, «Голосу» нужно как-то заполнять собой информационное пространство.

Так, 29 июня движение опубликовало на своей якобы «Карте нарушений на выборах» информацию о несоответствии участковой избирательной комиссии (УИК) № 617 в подмосковном Жуковском процедурным правилам проведения голосования. В «Голосе» заявили, что избиратели якобы получают бюллетень, под контролем членов комиссии и тем самым нарушается тайна голосования. А также не обеспечивается социальная дистанция. Выяснилось, что фейком оказался даже сам избирательный участок, а не только события описанные на сайте движения.

Движение «Голос» в 2016 году было внесено в реестр иностранных агентов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, общественное наблюдение еще не было таким массовым, как во время проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В этот раз наблюдателей принимает участие в два-три раза больше, чем обычно. Также Общественная палата РФ активно вовлекает в процесс наблюдения представителей различных политических, общественных и некоммерческих организаций. В общей сложности, ожидается около 500 тысяч наблюдателей.

Согласно опросам, россияне высоко оценивают важность волеизъявления гражданской позиции, особенно на фоне роста патриотических настроений. Одним из значимых аспектов вносимых в главный закон страны поправок является недопустимость лжи и искажения, в частности исторических фактов мировой истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о доступности и безопасности участков для голосования.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
69.95
0.82 78.68
1.14
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

13:59
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
13:45
Диджей Айк и его семья подверглись нападению на детской площадке в Москве
13:37
Видео: Путин обратился к россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию
13:27
В Петербурге задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны
13:21
На YouTube-канале Насти Тропицель после ее смерти появились видео
13:15
Минобороны Израиля предложил отложить «сделку века»

Сейчас читают

«Вернется бумерангом»: Карпович угрожают из-за слухов о романе с Прилучным
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок