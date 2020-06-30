Во дворах, больницах и по пути на пляж: Как голосуют петербуржцы по поправкам?

Доступность и безопасность участков — одно из главных условий голосования по поправкам в Конституцию. Чтобы избежать столпотворения, их открывают во дворах, больницах, по пути на пляж или прямо на рабочем месте. В Петербурге избирательные пункты появились в аэропорту Пулково и на Московском вокзале. За тем, как голосует Северная столица, проследила корреспондент Алиса Паршакова.

Прямиком за Мальвиной на избирательный участок. Не с корабля на бал, а с дня рождения на пункт голосования.

«Я даже в свой день рождения не поленилась, оделась и пришли проголосовать. Пришли проявить свою гражданскую позицию», — рассказала Алина Дорошина.

Голосование на финишной прямой. Впервые свой выбор можно было сделать в течение недели. И время еще есть до 1 июля включительно. По всей стране максимальное количество участков: во дворах, в беседках, больницах, на заводах. Сделано все, чтобы в пандемию избежать столпотворения и минимизировать контакт.

С самолета на избирательный участок. Голос можно отдать даже в аэропорту. Раньше здесь регистрировали пассажиров на рейс, а теперь паспорт нужно показывать, чтобы проголосовать. А для этого до 21 июня необходимо было подать заявку на портале Госуслуг, в МФЦ или в вашем избиркоме по месту прописки.

«Дома тоже есть пункты, но все-такис работы удобнее А поправка, которая для меня больше всех важна, это поправка по медицине», — призналась одна из участниц голосования Алина Шаталина.

«При входе на избирательный участок выдаются средства индивидуальной защиты, это маски и перчатки. Кабинка для голосования открыта, чтобы избежать прикосновения. Члены комиссии точно также экипированы масками и защитными экранами. Сдавали все тесты, все здоровы», — разъяснила процедуру голосования зампредседателя избирательной комиссии Светлана Пустынник.

Прямо с чемоданом можно голосовать и на Московском вокзале. Впервые обычных пассажиров пускают в вип-зал официальной делегации. Кожаная мебель, дубовый стол, часы XVIII века. В свое время совещания здесь возглавляли Владимир Путин и Валентина Матвиенко.

В Кудрово избирательный участок прямо во дворе. Электорат — мамочки и папочки, гуляющие с детьми, а также выпускники,

что усердно готовятся к ЕГЭ, не выходя из дома.

«Живу рядом буквально, просто спустился, очень удобно, хорошо. Мое первое голосование, надеюсь, оно принесет какой-то вклад в нашу страну», — рассказал ученик школы Даниил Штилер.

Ради этого избирателя члены комиссии даже сняли маски. Чтобы сфотографироваться с Татьяной Булановой, выстроилась небольшая очередь. Но, разумеется, при соблюдении дистанции.

«Я решила выполнить свой гражданский долг, и я довольна собой, что нашла силы и время прийти и проголосовать», -поделилась звезда.

Пока верблюд Пуня приглядывает за детьми. Родители в Тосненском районе отдают свои голоса на участке.

«Мне важны поправки в конституцию, в нашей стране, мы же здесь живем. Дальнейшее детей будущее. По поводу поправок, например, насчет многодетных семей, которые в законе — для нас это важно», — рассказала жительница Петербурга Ольга Гладенькая

Каждый вечер бланки опечатывают. Среда объявлена нерабочим днем, главная и последняя дата голосования — 1 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пять дней голосования по поправкам в Конституцию в нем приняли участие 40 с половиной миллионов россиян.