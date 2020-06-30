Во дворах, больницах и по пути на пляж: Как голосуют петербуржцы по поправкам?
Процедура голосования очень удобная и безопасная для всех граждан.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Доступность и безопасность участков — одно из главных условий голосования по поправкам в Конституцию. Чтобы избежать столпотворения, их открывают во дворах, больницах, по пути на пляж или прямо на рабочем месте. В Петербурге избирательные пункты появились в аэропорту Пулково и на Московском вокзале. За тем, как голосует Северная столица, проследила корреспондент Алиса Паршакова.
Прямиком за Мальвиной на избирательный участок. Не с корабля на бал, а с дня рождения на пункт голосования.
«Я даже в свой день рождения не поленилась, оделась и пришли проголосовать. Пришли проявить свою гражданскую позицию», — рассказала Алина Дорошина.
Голосование на финишной прямой. Впервые свой выбор можно было сделать в течение недели. И время еще есть до 1 июля включительно. По всей стране максимальное количество участков: во дворах, в беседках, больницах, на заводах. Сделано все, чтобы в пандемию избежать столпотворения и минимизировать контакт.
С самолета на избирательный участок. Голос можно отдать даже в аэропорту. Раньше здесь регистрировали пассажиров на рейс, а теперь паспорт нужно показывать, чтобы проголосовать. А для этого до 21 июня необходимо было подать заявку на портале Госуслуг, в МФЦ или в вашем избиркоме по месту прописки.
«Дома тоже есть пункты, но все-такис работы удобнее А поправка, которая для меня больше всех важна, это поправка по медицине», — призналась одна из участниц голосования Алина Шаталина.
«При входе на избирательный участок выдаются средства индивидуальной защиты, это маски и перчатки. Кабинка для голосования открыта, чтобы избежать прикосновения. Члены комиссии точно также экипированы масками и защитными экранами. Сдавали все тесты, все здоровы», — разъяснила процедуру голосования зампредседателя избирательной комиссии Светлана Пустынник.
Прямо с чемоданом можно голосовать и на Московском вокзале. Впервые обычных пассажиров пускают в вип-зал официальной делегации. Кожаная мебель, дубовый стол, часы XVIII века. В свое время совещания здесь возглавляли Владимир Путин и Валентина Матвиенко.
В Кудрово избирательный участок прямо во дворе. Электорат — мамочки и папочки, гуляющие с детьми, а также выпускники,
что усердно готовятся к ЕГЭ, не выходя из дома.
«Живу рядом буквально, просто спустился, очень удобно, хорошо. Мое первое голосование, надеюсь, оно принесет какой-то вклад в нашу страну», — рассказал ученик школы Даниил Штилер.
Ради этого избирателя члены комиссии даже сняли маски. Чтобы сфотографироваться с Татьяной Булановой, выстроилась небольшая очередь. Но, разумеется, при соблюдении дистанции.
«Я решила выполнить свой гражданский долг, и я довольна собой, что нашла силы и время прийти и проголосовать», -поделилась звезда.
Пока верблюд Пуня приглядывает за детьми. Родители в Тосненском районе отдают свои голоса на участке.
«Мне важны поправки в конституцию, в нашей стране, мы же здесь живем. Дальнейшее детей будущее. По поводу поправок, например, насчет многодетных семей, которые в законе — для нас это важно», — рассказала жительница Петербурга Ольга Гладенькая
Каждый вечер бланки опечатывают. Среда объявлена нерабочим днем, главная и последняя дата голосования — 1 июля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пять дней голосования по поправкам в Конституцию в нем приняли участие 40 с половиной миллионов россиян.
Читайте также
82%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?