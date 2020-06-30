В России завершается онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Сегодня последний день, когда можно выразить свою позицию онлайн, электронное голосование завершится в восемь часов вечера. Напомню, этот режим действует только в Москве и Нижегородской области. Но проголосовать можно и дома, если нет возможности выйти.

Что касается участков, одно из главных условий их работы безопасность. Ксения Солдатова о том, как проходит общероссийское голосование.

В семье Максима и Лилии — обладателей ордена «Родительской славы», полученного из рук президента, растет сразу девять детей! Сейчас ждут десятого! Для них даже визит к соседям становится квестом, благо урну с бюллетенями доставили до порога. Ведь не проголосовать, говорят, не могли. Решается, в какой России будут жить их дети.

«Очень удобно, не надо никуда выходить. Прямо дома. Это наша страна, это наша Конституция, это наша Россия. И поправки в Конституцию, я думаю, что изменят нашу жизнь», — считает Лилия.

В ожидании важных изменений, только в свердловской области, не отходя от дома уже проголосовали почти 150 тысяч человек. Свежие цифры со всех точек голосования по всем регионам оперативно обновляются в Центризбиркоме.

«Проголосовало 49,6 миллионов граждан. Что составляет около 45,7% от числа избирателей, зарегистрированных на территории РФ», — заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В случае принятия поправок, в Конституции впервые появится понятие о боге. Участие в голосовании, вслед за патриархом, принял митрополит волоколамский Илларион. В Биробиджане избирательный участок заработал на территории епархии.

Сегодня, в предпоследний день голосования на участки пришли певец Денис Майданов с супругой. Народный артист России Владимир Машков, который сам входил в рабочую группу по подготовке предложений о поправках.

«Тут очень важно поучаствовать в жизни своей страны, своего будущего, будущего свои детей, внуков, быть неравнодушным к жизни своей страны», — подчеркнул актер.

ЦИК и Роспотребнадзор еще в начале заверили: все принятые меры сделали голосование абсолютно безопасным. Тут и антисептики, и защитные костюмы, и индивидуальные наборы для избирателей. Правда, есть и те, кто свое носит с собой. Как вице-премьер Юрий Трутнев.

В правительстве Трутнев отвечает за развитие Дальнего Востока. Это его обрамляют Курильские острова, которые так страстно желает соседняя Япония.

«С принятием поправок наша страна становится сильнее. Конечно, это территориальная целостность нашей страны, конечно, это пункты права, связанные с приоритетом нашего законодательства над международным», — подчеркивает полпред.

Актер «Современника» и любимец женщин Сергей Гармаш на избирательном участке попал в легкий конфуз. Кокетливо улыбаясь работнице участковой комиссии, он сначала показал не те страницы паспорта.

«Это семейное положение».

Но затем, без репетиций, с легкостью опустил бюллетень, объяснив всю ценность принимаемого им сейчас решения.

«Настолько, насколько важна моя жизнь, жизнь моей семьи, моих близких. Исполнить свой гражданский долг и поддержать, что в нашей стране что-то будет меняться, я считаю это нормальным», — подчеркнул народный артист РФ.

У всех, кто считает также, еще есть возможность прийти на избирательный участок. Они открыты на территории крупных предприятий, воинских частей.

Жителям Москвы и Нижнего Новгорода на участки не нужно даже идти. Чтобы определить будущее страны, проголосовав онлайн, достаточно всего пары кликов на смартфоне. К этой минуте свои голоса так отдали уже 90% зарегистрировавшихся избирателей.