«Продам мальчика»: объявление на Avito привлекло внимание полиции

Житель Москвы обратился в полицию, обнаружив на сайте Avito объявление сомнительного характера. Текст был составлен так, что казался попыткой незаконной продажи ребенка.

Как стало известно 5-tv.ru, обращение в полицию поступило от мужчины 1981 года рождения. В ходе проверки автор объявления объяснил служителям правопорядка, что речь идет о собаке, о чем можно догадаться исходя из сообщения: «Продам мальчика, хорошего, послушного, породу не знаем».

Подобные происшествия не такая редкость, как может показаться. Ранее 5-tv.ru писал о жителе Петербурга, выставившем на Avito объявление о продаже сына. Происшествием заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.