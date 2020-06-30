«Продам мальчика»: объявление на Avito привлекло внимание полиции

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Алиса Старжевская
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С заявлением в органы правопорядка обратился бдительный пользователь интернет-площадки по имени Араз.

«Продам мальчика»: объявление на Avito привлекло внимание полиции

Фото: www.globallookpress.com © Sonja Krebs

Житель Москвы обратился в полицию, обнаружив на сайте Avito объявление сомнительного характера. Текст был составлен так, что казался попыткой незаконной продажи ребенка.

Как стало известно 5-tv.ru, обращение в полицию поступило от мужчины 1981 года рождения. В ходе проверки автор объявления объяснил служителям правопорядка, что речь идет о собаке, о чем можно догадаться исходя из сообщения: «Продам мальчика, хорошего, послушного, породу не знаем».

Подобные происшествия не такая редкость, как может показаться. Ранее 5-tv.ru писал о жителе Петербурга, выставившем на Avito объявление о продаже сына. Происшествием заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

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