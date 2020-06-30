Николай Басков поделился архивными семейными фото в годовщину смерти отца
Виктор Басков ушел из жизни в июне 2019 года.
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Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov
Николай Басков, год назад потерявший отца, посвятил ему трогательный пост в Instagram в день годовщины его смерти. Певец опубликовал несколько фотографий из семейного архива, на которых он появляется рядом с Виктором Басковым в разные годы, в том числе и в детстве.
Как рассказал народный артист РФ на своей странице в Instagram, его отец всю жизнь был военным — «настоящим полковником», любящим жизнь. Он также поведал, что отец всегда всем помогал и был настоящей «душой компании». Певец признался, что в любое время мог заручиться его поддержкой и получить ценный совет.
«Он был лучшим мужем и отцом на свете. Он так много дал мне внимания, заботы, поддержки. Сколько я себя помню, он всегда был со мной, на моей стороне, за меня», — написал артист.
Кроме того, Басков заметил, что всю свою жизнь отец любил лишь одну женщину — его мать.
«Он пронес эту невероятной силы любовь через всю свою жизнь и до последнего дня», — рассказал певец.
Басков заявил, что благодарен отцу за многие свершения в своей жизни и заверил, что старается быть «достойным сыном».
Подписчики, среди которых немало звезд, откликнулись на пост певца и написали ему теплые слова поддержки. Многие заметили необыкновенное сходство артиста с отцом.
«Красивая семья, вырастили хорошего сына!!!»;
«Как вы похожи на папу»;
«Светлая память Виктору Владимировичу», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что отца Оскара Кучеры госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию.
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