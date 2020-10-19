«Вот что значит — гены»: Лиза Галкина покорила сеть новаторским чтением стихов

Валентин Черников
11 495

Дочь Аллы Пугачевой сделала танцевальный номер во время исполнения классического литературного произведения.

«Вот что значит — гены»: Лиза Галкина покорила сеть новаторским чтением стихов

Фото: Instagram @elizaveta_galkinaa

Известное детское стихотворение в исполнении Лизы Галкиной превратилось в артистичный танцевальный номер. Забавное видео прошлых лет с маленькой дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилось на фанатской странице ребенка. Наследница певицы и юмориста прочитала строчки Алексея Плещеева: «Травка зеленеет, солнышко блестит; ласточка с весною в сени к нам летит».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Стихотворение включает в себя три четверостишия. Малышка прочитала его целиком. Но озвучить классическое произведение девочке показалось недостаточным. Как подобает настоящей артистке, Лиза решила отыграть момент всем телом. Она много жестикулировала, перемещалась с место на место и кивала себе в такт, что со стороны походило на танец. Читала она также в ритм и даже почти пропевала. Поклонники оценили такой нестандартный подход на высший балл.

«Молодец Лизочка, концерт замечательный!»

«Какое счастье — иметь такую дочь!»

«Какая Лиза талантливая! Вот что значит — гены», — оценили выступление в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина объявила себя блогершей и рассмешила отца.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.96
0.01 91.30
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:13
Двое детей и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
6:01
Неожиданный лайфхак: как взбить яйца при помощи шуруповерта?
5:49
Продукты с высоким содержанием сахара предложили маркировать
5:21
Стало известно о состоянии детей, упавших с эскалатора в торговом центре Москвы
4:53
Кристина Асмус раскрыла свой ежемесячный заработок в театре
4:24
Грядущая пятница удивит жителей европейской части России «необычной» погодой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Кузьмин показал архивное фото растерянной Пугачевой с пышной шевелюрой
Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок