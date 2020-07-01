Приобрести квартиру в ипотеку без первоначального взноса возможно, хотя рискованно и в конечном итоге невыгодно. Об этом «Экспресс газете» главный экономист экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Светлана Савина.

Первоначальный взнос — одно из основных условий выдачи ипотечного кредита. Обычно он составляет 20-30% от суммы займа. Тем самым любой банк стремится обезопасить себя на случай больших просрочек по платежам. Кредитная организация понимает: если человек смог накопить хотя бы четверть от общей стоимости квартиры, он умеет зарабатывать и откладывать, а кроме того, мотивирован исправно погашать долг, чтобы не лишиться недвижимости.

Далеко не у всех есть возможность внести подобные суммы разом. В этом случае на помощь таким покупателям приходят программы без первоначального взноса. Но нередко эта помощь оказывается медвежьей услугой.

Подобные программы почти всегда относятся к конкретным застройщикам и домам, которые еще находятся на этапе котлована, что уже порождает риски, говорит эксперт. Помимо этого, чтобы компенсировать отсутствие первоначального взноса, банк, вероятнее всего, предложит заемщику оформить кредит под залог уже имеющегося жилья и повысит ставку по кредиту.

«В сложные времена заемщик может попасть в трудную жизненную ситуацию и оказаться без денег для продолжения обслуживания долга. В таком случае у банка есть право продать заложенную квартиру, но вырученных денег может не хватить для погашения остатка долга. Так вы рискуете остаться и без жилья, и в долгу перед банком», — предупредила Савина.

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