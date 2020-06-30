Алла Пугачева потратила миллионы на надгробный памятник Александру Барыкину

|
Светлана Александрова
272

Известный певец и композитор ушел из жизни в 2011 году.

Алла Пугачева потратила миллионы на надгробный памятник Александру Барыкину

Фото: www.globallookpress.com © Igor Primak

Расходы по установке памятника на могиле ушедшего из жизни 19 лет назад певца и композитора Александра Барыкина взяла на себя Алла Пугачева. Артисты вместе работали в ВИА «Веселые ребята», а начав сольную карьеру, продолжали дружить. Как сообщает ФАН, народная артистка России потратила на увековечение памяти коллеги и друга три миллиона рублей.

Памятник представляет собой гранитную плиту с разломом посередине, в котором находится скульптура музыканта во весь рост с гитарой в руке. Композицию создал скульптор Валерий Белях.

«Я снова с музыкой своей», — написано на надгробии.

Скриншот с YouTube @faddeymonk

Мама Александра Барыкина Александра Георгиевна поблагодарила Пугачеву за помощь в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Александр Барыкин скончался в марте 2011 года. Ему стало плохо на сцене во время концерта. Артист умер в больнице от обширного инфаркта. Похоронен певец на Троекуровском кладбище в Москве.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

23:16
Видео пожара на складе рядом с газовой котельной в Москве
23:09
В полыхающем Доме культуры в Гусь-Хрустальном произошло обрушение кровли — видео
23:03
Сын покойной Ирины Цывиной рассказал о нападении на него
22:47
«Великолепная пятерка!» — Джиган показал трогательное фото со всеми детьми
22:40
Дом культуры полыхает в Гусь-Хрустальном — видео
22:27
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской Премьер-Лиги

Сейчас читают

«Мечтала об автографе» — получившая через ветерана записку от Путина волонтер
«Вот что значит — гены»: Лиза Галкина покорила сеть новаторским чтением стихов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок