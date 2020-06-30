Алла Пугачева потратила миллионы на надгробный памятник Александру Барыкину

Расходы по установке памятника на могиле ушедшего из жизни 19 лет назад певца и композитора Александра Барыкина взяла на себя Алла Пугачева. Артисты вместе работали в ВИА «Веселые ребята», а начав сольную карьеру, продолжали дружить. Как сообщает ФАН, народная артистка России потратила на увековечение памяти коллеги и друга три миллиона рублей.

Памятник представляет собой гранитную плиту с разломом посередине, в котором находится скульптура музыканта во весь рост с гитарой в руке. Композицию создал скульптор Валерий Белях.

«Я снова с музыкой своей», — написано на надгробии.

Скриншот с YouTube @faddeymonk

Мама Александра Барыкина Александра Георгиевна поблагодарила Пугачеву за помощь в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Александр Барыкин скончался в марте 2011 года. Ему стало плохо на сцене во время концерта. Артист умер в больнице от обширного инфаркта. Похоронен певец на Троекуровском кладбище в Москве.