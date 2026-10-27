При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 42 0

По словам певца, деньги — не главное. Однако они помогают реализовываться.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Киркорову не удалось много накопить из-за вложений в собственные проекты

Народный артист России Филипп Киркоров не накопил столько, сколько мог бы. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации своего нового клипа, снятого совместно с певцом Владимиром Киселевым-младшим, более известным под псевдонимом ВладиМир.

Исполнитель отметил, что сейчас принято критиковать знаменитостей из-за того, что они много зарабатывают. Однако сам артист, несмотря на приличный доход, так и не смог сколотить большого состояния.

«Может быть, и не накопил того количества денег, какое можно было бы накопить в моем статусе. Но зато я счастливый человек. Я богат проектами. Поэтому для меня деньги — это далеко не самое главное. Хотя без них я бы, конечно бы, не сумел сделать и десятой части того, что я сделал», — уточнил певец.

Киркоров пояснил, что немало заработанного он тут же тратил, вкладываясь в новый проект и оплачивая работу клипмейкера, дизайнера, художника-постановщика или режиссера очередного шоу.

«Лично я, зарабатывая прилично, я прилично в себя и вкладывал всегда. В клипы, в костюмы, в шоу, в программы, в какие-то новые проекты. Да, я зарабатывал, но тут же эти деньги вносил», — уточнил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров считает свою продюсерскую миссию по сотрудничеству с певицей Марго выполненной. Знаменитости начали вместе работать три года назад.

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