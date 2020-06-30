«Нам не страшен серый волк» — Симоньян о закрытии в Латвии телеканалов RT

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Светлана Александрова
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Главный редактор обратила внимание на не состыковки в претензиях к российским СМИ и слабость западной разведки.

«Нам не страшен серый волк» — Симоньян о закрытии в Латвии телеканалов RT

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на запрещение в Латвии семи российских телеканалов. Ранее латвийский Национальный совет по электронным СМИ объявил, что принял решение запретить вещание на территории страны телеканалов группы RT, поскольку они «находятся во владении и единоличном ведении» Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями, и «являются наиболее влиятельными рупорами российской пропаганды».

«Латвийская разведка считает, что RT возглавляет Дмитрий Киселев. Американская разведка считает, что программа на Рен-ТВ, которую я вела в 2011-м году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Боширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк», — прокомментировала новость Симоньян на своей странице в Facebook.

Facebook @margarita.simonyan.5

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, о политической цензуре в странах Балтии и травле русскоязычных каналов заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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