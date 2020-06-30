Пять человек сгорели в жилом доме в Амурской области

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 34

Страшный пожар произошел в городе Зея.

Пять человек сгорели в жилом доме в Амурской области

Фото: 5-tv.ru

Пять человек погибли и еще один пострадал в результате страшного пожара, который произошел в двухквартирном доме на улице Белоусова в амурском городе Зея.

Как стало известно 5-tv.ru, среди погибших две женщины и трое мужчин.

5-tv.ru

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Площадь возгорания составила сто квадратных метров. Помещения выгорели практически полностью.

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