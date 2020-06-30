Сын покойной Ирины Цывиной рассказал о нападении на него

Сын скончавшейся при подозрительных обстоятельствах актрисы Ирины Цывиной заявил, что на него было совершено нападение. В программе на федеральном канале Евгений Благонравов рассказал, что неизвестные избили его в Москве ночью, когда он шел в аптеку.

«Смотрю, какие два человека идут. Один вперед становится, другой сзади. Спросили закурить. Сразу прилетает. У меня был перцовый балончик. Я им залил, начал убегать. Они кричали, что я еще пожалею. Я затекший был такой, нос картошкой, два фингала под глазами», — цитирует Благонравова интернет-портал Teleprogramma.pro.

Евгений считает, что к покушению на него может быть причастен актер Денис Сердюков, с которым у его матери был роман незадолго до смерти.

«Я подозреваю тех стервятников, которые всячески мою доверчивую маму разводили на деньги, подбивали на продажу имущества, пока я был в армии», — сказал сын Цывиной.

Гости в студии, среди которых были подруги Ирины Цывиной, затруднились предположить, кто мог напасть на Евгения, однако согласились, что поведение Сердюкова показалось им странным. Звезда фильма «Легенда № 17» пришел на похороны актрисы, но в организации церемонии прощания участия не принимал.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Ирина Цывина умерла 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Актриса побывала замужем четыре раза. Первый брак был фиктивным, а ее вторым мужем был знаменитый советский актер Евгений Евстигнеев. В третьем браке с Георгием Пусепом Цывина родила дочь Зинаиду и сына Евгения. Однако после развода девочка осталась в США с отцом, а мальчика усыновил следующий супруг Ирины — Александр Благонравов. Сразу после смерти матери, не оставившей завещания, дети вступили в борьбу за наследство. После Цивиной остался дом и три квартиры в Москве. Кроме того, близким актрисы до сих пор кажутся странными обстоятельства ее смерти.