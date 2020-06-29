Виктория Боня получила выплату МРОТ после слов об «алкоголиках и нищебродах»
Заявление на субсидию от государства подала бухгалтер телеведущей — правда, без ее ведома.
Фото: Instagram @victoriabonya
Виктория Боня рассказала на своей странице в Instagram, что получила субсидию от государства. О поступлении 12 с небольшим тысяч рублей телезвезде сообщила бухгалтер.
При этом Боня уверяет, что не давала бухгалтеру подобных указаний и не рассчитывала на какие бы то ни было компенсации из бюджета.
«Я не просила ее подавать это заявление и считаю, что эта сумма никак не сможет покрыть те убытки, которые мы понесли во время простоя», — написала модель.
В итоге к этим 12 тысячам Виктория Боня прибавила еще две такие суммы и пообещала отправить их малоимущим семьям. Кому именно — телеведущая попросила подсказать подписчиков.
Получение выплаты МРОТ выглядит особенно остро после заявления Виктории Бони об «алкоголиках и нищебродах», как она назвала граждан, получающих минимальную зарплату и рассчитывающих на помощь государства в тяжелое время.
Тогда звезда «Дома-2» заявила, что помогать финансово надо в первую очередь бизнесу, который сильнее всего пострадал от пандемии. После волны критики Боне пришлось объясниться: якобы она высказывалась только об «отбросах общества» и не хотела задеть всех бедных людей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая участница «Дома-2» ударилась в политику.
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