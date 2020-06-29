Виктория Боня получила выплату МРОТ после слов об «алкоголиках и нищебродах»

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Максим Чугункин
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Заявление на субсидию от государства подала бухгалтер телеведущей — правда, без ее ведома.

Виктория Боня получила выплату МРОТ после слов об «алкоголиках и нищебродах»

Фото: Instagram @victoriabonya

Виктория Боня рассказала на своей странице в Instagram, что получила субсидию от государства. О поступлении 12 с небольшим тысяч рублей телезвезде сообщила бухгалтер.

При этом Боня уверяет, что не давала бухгалтеру подобных указаний и не рассчитывала на какие бы то ни было компенсации из бюджета.

«Я не просила ее подавать это заявление и считаю, что эта сумма никак не сможет покрыть те убытки, которые мы понесли во время простоя», — написала модель.

Instagram @victoriabonya

В итоге к этим 12 тысячам Виктория Боня прибавила еще две такие суммы и пообещала отправить их малоимущим семьям. Кому именно — телеведущая попросила подсказать подписчиков.

Получение выплаты МРОТ выглядит особенно остро после заявления Виктории Бони об «алкоголиках и нищебродах», как она назвала граждан, получающих минимальную зарплату и рассчитывающих на помощь государства в тяжелое время.

Тогда звезда «Дома-2» заявила, что помогать финансово надо в первую очередь бизнесу, который сильнее всего пострадал от пандемии. После волны критики Боне пришлось объясниться: якобы она высказывалась только об «отбросах общества» и не хотела задеть всех бедных людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая участница «Дома-2» ударилась в политику.

 

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