Обрушение кровли произошло в горящем здании дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерину Мищенко.

По предварительным данным, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания увеличилась до 2400 квадратных метров. Пламянем объяты часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. К тушению привлечены 14 единиц техники и 36 человек личного состава. Группировка наращивается. По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее во Владимире сгорел зрительный зал в академическом театре драмы. Как писал 5-tv.ru, площадь возгорания менее чем за час выросла до пятисот квадратных метров.