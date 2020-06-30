В полыхающем Доме культуры в Гусь-Хрустальном произошло обрушение кровли — видео

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Карина Бернтгольц
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Площадь возгорания увеличилась до 2400 квадратных метров.

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Фото, видео: 5-tv.ru, vk.com/gus_hrustanliy_interes

Обрушение кровли произошло в горящем здании дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерину Мищенко.

По предварительным данным, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания увеличилась до 2400 квадратных метров.  Пламянем объяты  часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

На месте происшествия работают пожарные расчеты.  К тушению привлечены 14 единиц техники и 36 человек личного состава. Группировка наращивается. По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее во Владимире сгорел зрительный зал в академическом театре драмы. Как писал 5-tv.ru, площадь возгорания менее чем за час выросла до пятисот квадратных метров. 

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