Основной день голосования по поправкам стартовал в Хабаровске и Владивостоке

Избирательные участки открылись в последний день голосования по поправкам в Конституцию РФ на Дальнем Востоке. С восьми часов утра в Хабаровском крае, в Приморье и на Камчатке жители выражают свое мнение по готовящимся изменениям в основной закон страны.

Даже в ранние часы на участках отмечают большое число желающих проголосовать. Несмотря на высокую явку, везде четко соблюдаются правила безопасности: граждане держат дистанцию в два метра, на входе их обеспечивают необходимыми средствами индивидуальной защиты, проводят дезинфекцию рук, а также перед процедурой измеряют температуру.

В Хабаровском крае в избирательные списки было внесено 982,49 тысячи жителей региона. Для них работает 779 стационарных участков для волеизъявления. Наибольшая активность наблюдется в Комсомольском районе — там свое отношение к вопросу внесения изменений в основной закон страны выразили уже 52, 49% избирателей.

Во Владивостоке насчитывают 1 299 стационарных участков для голосования, а также 46 временных и 211 для волеизъявления на судах, прикрепленных к порту. За протоколом процедуры следит около пяти тысяч общественных наблюдателей.

На Камчатке в предыдущие дни до основного дня голосования в процедуре приняли участие более десяти тысяч жителей региона. Их голоса принимали 32 участковых избирательных комиссии (УИК).

В целом по стране члены УИК отмечают высокую явку на голосование. За ходом процесса следят больше полумиллиона наблюдателей. Меры предосторожности на участках помогают соблюдать волонтеры.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ идет с 25 июня по 1 июля включительно. Процедуру специально сделали протяженной во времени, чтобы минимизировать скопление людей на участках в целях эпидемиологической безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько россиян приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию в первые дни с момента старта процедуры.