«Три обезьянки»: Оксана Самойлова показала видео с милыми дочками

Супруга известного рэпера Джигана Оксана Самойлова показала на своей странице в Instagram трогательное видео с тремя дочками. Вероятно, звезда решила подшутить над ними и дала своим наследницам довольно забавное задание. Они должны были закрыть глаза и отвечать на вопросы мамы, только не словами, а жестами. Каждый вопрос предполагал, что девочка покажет на одну из своих сестер, которые обладают теми или иными качествами.

«Кто из вас самый красивый? Кто из вас самый умный? Кто из вас самый веселый? Кто из вас самый смелый? Кто из вас самый веселый?» — спрашивала Самойлова.

Зачастую малышки терялись в догадках или показывали на самих себя. Это рассмешило подписчиков знаменитости

Instagram @samoylovaoxana

«Смешные такие!»

«Три обезьянки!»

«Очаровашки просто!»

«Какие они красивые! И мама у них красавица!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помирившийся с женой Джиган показал трогательное фото с детьми.