«Великолепная пятерка!» — Джиган показал трогательное фото со всеми детьми
В семейную идиллию поверили не все подписчики музыканта.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Денис Устименко-Вайнштейн, известный как рэпер Джиган, опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со всеми своими детьми. Недавно стало известно, что музыкант и его супруга Оксана, подарившая ему трех дочерей и сына, передумали разводиться. После этого аккаунт Джигана запестрил идиллическими семейными снимками. На очередной фотографии рэпер держит на руках Давида, а перед «мужчинами» выстроились в ряд по росту Ариэла, Лея и Майя в одинаковых пижамах с сердечками.
«Dream Team» (команда мечты — прим.ред), — подписал фото Джиган.
Подписчики, которые, к слову, очень рады за воссоединившуюся семью, обсуждают детишек, которые, по их мнению, все до единого похожи на папу.
«Дети рядом, борода и брови тоже, все по кайфу!»
«Вот это я понимаю, папины дочи!»
«Великолепная пятерка!»
«Счастливый отец в окружении цветов».
«Папешка Джига!» — комментируют фото пользователи.
Однако не все из них поверили в семейную идиллию.
«Лохотрон, не ведитесь», — предупреждают некоторые.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, начало бракоразводного процесса в суде было назначено на 15 июня, однако супруги на заседание не явились, а в суде сообщили, что производство по делу прекращено в связи с отказом истца, то есть Оксаны Самойловой, от иска и примирением сторон.
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