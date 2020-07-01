Неудачи и потеря успеха: чем опасно лунное затмение 5 июля

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Валентин Черников
Эксклюзив 4

Астролог Марина Мещерская рассказала, когда в этом месяце стоит начинать важные дела.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко, 5-tv.ru

Предстоящее лунное затмение и предшествующие ему дни — неудачное время для важных дел. Об этом предупреждает астролог Марина Мещерская. В беседе с 5-tv.ru специалист рассказала об особенностях последнего из астрономических явлений в рамках так называемого коридора затмений этого лета.

Этот цикл начался с затмения Луны 5 июня и закончится аналогичным затмением 5 июля, которое состоится в 7:29 по московскому времени. По словам Мещерской действия, которые человек может предпринять в этот день и дни до него, могут привести к дальнейшим неудачам и потере успеха.

«До 5 июля (включительно — Прим.ред.) постарайтесь не совершать важных дел и операций. Вы можете ошибиться и потом пожалеть об этом», — предостерегла астролог.

Эксперт уточняет, что опасность грядущего затмения подкрепляется тем, что оно совпадает с 15-ми лунными сутками. У астрологов это время считается критичным из-за повышенной эмоциональности, которая происходит внутри человека. 15-е лунные сутки продлятся с 5 июля 22:48 по 6 июля 23:25 по московскому времени. Однако есть и хорошая новость: неблагоприятные сутки сменятся удачным периодом.

«Как раз после лунного затмения наступает третья фаза Луны, которая продлится с 6 по 14 июля. Это считается одним из лучших периодов, когда стоит начинать какие-либо важные дела. Причем он выпадает на окончание коридора затмений. Мы наконец-то избавимся от того фатума, который действовал с начала июня. Можно начинать то, что давно задумывали», — обнадежила Мещерская.

Единственное, на что при этом астролог обратила внимание — до 12 июля Меркурий сохраняет свою ретроградность. В это время стоит быть внимательным к любым делам, связанным с обучением, информацией, сделками.

Ранее 5-tv.ru публиковал лунный календарь на июль от Марины Мещерской: что можно и нельзя делать в этом месяце.

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