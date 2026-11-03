«У всех одни и те же»: Путин назвал общие для россиян ценности

Глава государства также обратил внимание на то, как жители страны стали интересоваться культурой и традициями разных народов.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Vyacheslav Prokofyev/Russian Pre; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: любовь к семье и Родине является общей ценностью для всех россиян
Забота о семье и Родине, уважение к родителям и честность объединяют всех россиян независимо от национальности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям, его слова приводит РИА Новости.
«Базовые ценности, любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине и малой Родине, большой нашей великой России, у всех одни и те же», — отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что Год единства народов России не должен завершиться вместе с календарным годом. По его словам, в течение этого периода молодые люди получили опыт совместной работы и научились действовать сообща.
Президент также обратил внимание на интерес россиян к культурному наследию народов страны. В частности, речь идет об изучении языков, традиций и народных ремесел.
По словам Путина, в течение Года единства народов жители России обращались к истории и одновременно занимались формированием общего будущего. Он отметил, что мероприятия проходили по всей стране и носили системный характер.
«В год единства мы обращались к нашей истории, но по сути выстраивали будущее», — сказал Путин.
Глава государства также подчеркнул, что проведенная работа помогла укрепить связи между представителями разных народов России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 нояб
- Пенсии досрочно и пособия раньше срока: кому в ноябре заплатят раньше и больше
- 2 нояб
- Зависит от графика? Сколько заплатят за работу в День народного единства
- 5 окт
- Последний сокращенный рабочий день в 2026 году придется на 3 ноября
- 9 нояб
- Главное богатство — внутри: как ограничения Запада сплочают Россию
- 4 нояб
- Путин: Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами на земле
- 4 нояб
- Швыдкой, Солженицына, патриарх Кирилл: Путин вручил госнаграды за вклад в укрепление единства нации
- 4 нояб
- Новая песня и вечный хит: SHAMAN и Татьяна Куртукова приняли участие в гала-концерте в честь Дня народного единства
- 4 нояб
- Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
- 4 нояб
- Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС
- 4 нояб
- Праздничную подсветку ко Дню народного единства включили на Останкинской башне
Читайте также
78%
Нашли ошибку?