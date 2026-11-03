«У всех одни и те же»: Путин назвал общие для россиян ценности

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Глава государства также обратил внимание на то, как жители страны стали интересоваться культурой и традициями разных народов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vyacheslav Prokofyev/Russian Pre; 5-tv.ru

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Тема:
День народного единства

Путин: любовь к семье и Родине является общей ценностью для всех россиян

Забота о семье и Родине, уважение к родителям и честность объединяют всех россиян независимо от национальности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям, его слова приводит РИА Новости.

«Базовые ценности, любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине и малой Родине, большой нашей великой России, у всех одни и те же», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Год единства народов России не должен завершиться вместе с календарным годом. По его словам, в течение этого периода молодые люди получили опыт совместной работы и научились действовать сообща.

Президент также обратил внимание на интерес россиян к культурному наследию народов страны. В частности, речь идет об изучении языков, традиций и народных ремесел.

По словам Путина, в течение Года единства народов жители России обращались к истории и одновременно занимались формированием общего будущего. Он отметил, что мероприятия проходили по всей стране и носили системный характер.

«В год единства мы обращались к нашей истории, но по сути выстраивали будущее», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что проведенная работа помогла укрепить связи между представителями разных народов России.

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