Заснятую в нижнем белье Леди Гагу заподозрили в беременности

Американская поп-звезда Леди Гага появилась в публичном месте на улице в серой толстовке без штанов. В таком виде ее сфотографировали папарацци. Снимки с певицей появились в Twitter.

Как уточняет ФАН, исполнительница попала в объективы фотокамер вместе с бойфрендом Майклом Полански. Пара выходила из кафе в Малибу. Внимание пользователей соцсетей на этих кадрах привлекло не нижнее белье певицы — тем более, что его не видно, — а округлившийся живот артистки. Из-за него поклонники заподозрили, что Леди Гага находится в положении.

lady gaga is pregnant pic.twitter.com/ZG4xbdjhKf — 𝑳 (@mileyoficially) June 30, 2020

Ранее она сама призналась СМИ, что нашла в Полански мужчину, от которого хочет иметь детей. Певица с нетерпением ждет беременности.

Впрочем, пока дети у нее лишь в планах, а изменение внешности звезды объясняется и потерей формы. На появившиеся у поп-дивы лишние килограммы намекают и коробки с пиццей, которые она держит в руках на новых фото. Очевидно, девушка не отказывает себе в употреблении высококалорийной пищи.

Как писал 5-tv.ru, месяцем ранее Леди Гагу застали во время прогулки с возлюбленным, и тогда на ней не было верха. Артистка проходила по улице в одном бюстгальтере. Фанаты отметили, что Гага сильно поправилась — ее живот выпячивался даже из-под обтягивающих трико.