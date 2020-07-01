Заснятую в нижнем белье Леди Гагу заподозрили в беременности

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Валентин Черников
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Звезда появилась на публике без штанов.

Заснятую в нижнем белье Леди Гагу заподозрили в беременности

Фото: PA / Jennifer Graylock

Американская поп-звезда Леди Гага появилась в публичном месте на улице в серой толстовке без штанов. В таком виде ее сфотографировали папарацци. Снимки с певицей появились в Twitter.

Как уточняет ФАН, исполнительница попала в объективы фотокамер вместе с бойфрендом Майклом Полански. Пара выходила из кафе в Малибу. Внимание пользователей соцсетей на этих кадрах привлекло не нижнее белье певицы — тем более, что его не видно, — а округлившийся живот артистки. Из-за него поклонники заподозрили, что Леди Гага находится в положении.

Ранее она сама призналась СМИ, что нашла в Полански мужчину, от которого хочет иметь детей. Певица с нетерпением ждет беременности.

Впрочем, пока дети у нее лишь в планах, а изменение внешности звезды объясняется и потерей формы. На появившиеся у поп-дивы лишние килограммы намекают и коробки с пиццей, которые она держит в руках на новых фото. Очевидно, девушка не отказывает себе в употреблении высококалорийной пищи.

Как писал 5-tv.ru, месяцем ранее Леди Гагу застали во время прогулки с возлюбленным, и тогда на ней не было верха. Артистка проходила по улице в одном бюстгальтере. Фанаты отметили, что Гага сильно поправилась — ее живот выпячивался даже из-под обтягивающих трико.

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