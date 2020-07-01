Представительниц этих знаков зодиака не затащить в ЗАГС

Далеко не все представительницы прекрасного пола грезят о замужестве и хотят оказаться у алтаря как можно скорее. Брак для них не только пустая формальность, но и самый настоящий страх. Они крайне свободолюбивы и не готовы связывать себя обязательствами, а уж тем более тратить время на другого человека на официальном уровне. Каких девушек лучше не вести в ЗАГС, рассказывает 5-tv.ru.

Девушки-Овны

Огненные овны не могут усидеть на месте и рутина для них подобна смерти. Брак для них — юридическая формальность и вряд ли сможет заинтересовать. Смиритесь с мыслью, что если вы планируете связать свою жизнь с представительницей этого знака зодиака, то идея официальной женитьбы вряд ли реальна. Овен будет согласна жить и в гражданском браке, а в ЗАГС пойдет только тогда, когда посчитает это действительно необходимым.

Девушки-Львы

Лев — очень целеустремленный знаков зодиака. Девушки, родившиеся в период с 23 июня по 21 августа не торопятся связывать свою жизнь с постоянными домашними хлопотами и уходу за детьми. Львицы с пеленок знают, что не выйду замуж за кого попало. Их будущий муж должен быть настоящим мужчиной, за спиной которого можно почувствовать настоящую опору. В общем, они ищут таких же, как они сами. Девушка-Лев сама поймет, когда будет готова выйти замуж и кандидат не заставит себя ждать.

Девушки-Водолеи

Подобно течению реки, Водолеи крайне свободолюбивы и независимы. Обуздать их будет очень трудно. Кроме того, для девушек-Водолеев важен материальный достаток их будущего мужа. Если вы испытываете жилищные проблемы и ничего из себя не представляете по их меркам, скорее всего, последует отказ. Прежде, чем решиться сделать предложение представительнице этого знака, постройте замок и предъявите крупный чек из банка.

Девушки-Близнецы

Близнецы также свободолюбивы, как и другие знаки из этого списка. Таких девушек не интересуют кольца с бриллиантами и пышная свадьба. Придумайте что-нибудь получше! Отрицательная черта характера Близнецов заключается в том, что им быстро все надоедает. Семейная жизнь наскучит быстрее, чем вы получите фотографии со свадьбы. зато в качестве боевых подруг эти девушки подойдут прекрасно.

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