Кому досталось многомиллионное наследство Ирины Цывиной?

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Алиса Старжевская
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Бывшая супруга Евгения Евстигнеева умерла в апреле 2019 года, не оставив завещания.

Кому досталось многомиллионное наследство Ирины Цывиной?

Фото: Kino-teatr.ru

Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, как решился вопрос с наследством знаменитой артистки, которая скончалась в апреле 2019 года.

Вопрос о наследстве бывшей жены Евгения Евстигнеева осложнялся тем, что Цывина умерла, не оставив завещания. На многомиллионное имущество актрисы, которое включает три квартиры и дом в Подмосковье стоимостью 45 миллионов рублей, могли претендовать ее дети — Евгений и Зиновия. Те не смогли поделить наследство мирным путем, и поэтому за дело взялись адвокаты.

Как рассказала юрист Цывиной в беседе с Teleprogramma.pro, Евгений и Зиновия получили равные доли.

«К наследству были призваны и вступили в наследство сын и дочь Ирины Константиновны в равных долях», — сообщила Вербицкая-Линник.

Вместе с тем адвокат заявила, что у сына Цывиной есть некие претензии к состоявшемуся разделу. Юрист рассказала, что после смерти актрисы также осталась квартира, которую она взяла в ипотеку. Деньги за ипотеку вместе с процентами из-за просрочки платежа выплачивает только сын. По мнению Вербицкой-Линник, он вправе требовать часть затраченных денежных средств у своей сестры.

Юрист также выразила надежду, что вопрос можно будет решить, не прибегая к судебным разбирательствам.

Звезда «Кадетства» Ирина Цывина ушла из жизни 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Сразу после смерти матери дети вступили в борьбу за наследство. Недавно сын Цывиной Евгений Благонравов сообщил, что на него было совершено нападение в Москве, в результате чего он был избит. В покушении на его жизнь мужчина подозревает бывшего любовника актрисы актера Дениса Сердюкова. Кроме того, близким до сих пор кажется странными обстоятельства смерти Цывиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Виктора Проскурина рассказала о неожиданной смерти артиста.

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