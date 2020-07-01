«Ситуация под контролем»: Киев привел в боевую готовность войска у Крыма

Власти Украины усилили боевую готовность войск возле территорий российского Крыма. О причинах такого решения рассказал командующий операции объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

По словам военнослужащего, до настоящего времени правительство страны не получало какой-либо информации о готовящейся атаке России с южного направления, однако это не означает, что Москва не может действовать спонтанно. В частности, Киев обеспокоен предстоящими масштабными российскими учениями «Кавказ 2020».

«Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время. Пока ситуация контролируемая», — пояснил Наев в беседе с корреспондентом РБК-Украина.

В частности, служащий отметил, что и войска, и сотрудники правоохранительных органов уже отработали план совместных действий на случай внезапного наступления. Кроме того, завершен очередной этап по укреплению боевой мощи подразделений ВСУ в районе Крыма.

Известно, что накануне приведения войск в боевую готовность представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также заявил о возможности «вторжения» России на территорию страны со стороны крымского полуострова. Комментируя это заявление, в Крыму сочли изречения Скибицкого банальной провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский захотел вернуть «крымский вопрос» на повестку дня.