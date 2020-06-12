Зеленский захотел вернуть крымский вопрос в повестку дня
Такое намерение он высказал в телефонной беседе с премьер-министром Швеции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; Twitter @ZelenskyyUa
Вернуть вопрос Крыма в повестку дня высказал желание президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, а позже рассказал подписчикам в Twitter.
«Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе», — написал украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине. Также он высказал мнение, что российскому народу рано или поздно станет стыдно за присоединение Крыма.
В ответ на это вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что к самому Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за такое отношение к полуострову.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году. Это произошло в результате референдума, на котором большинство крымчан высказались за присоединение полуострова к России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Крыма открыл новый водопровод в Симферополе.
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