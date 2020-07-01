«Демоны рвутся наружу»: в Петербурге во время ливня «затанцевали» бетонные плиты

Свидетелями необычного «танца» бетонных плит стали жители Петербурга во время очередного разгула стихии.

На кадрах, размещенных в социальной сети «ВКонтакте», отчетливо видно, как громоздкие бетонные крышки ливневого коллектора подскакивают словно пушинки, из-под которых тут же появляются густые клубы пара.

«Что это такое, не пойму? Чудеса…»

«Это просто вечеринка у Черепашек Ниндзя!»

«Демоны рвутся наружу…»

«Что-то не ладное твориться в аду…» — шутливо полагали пользователи сети.

Однако по факту все оказалось гораздо прозаичнее: сильный поток воды гнал перед собой спрессованный воздух, вследствие чего, как легкие крышки люков, так и тяжелые бетонные плиты на несколько секунд взмывали вверх. Как отмечают коренные жители Северной столицы, подобное зрелище для них не ново.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой страшной трагедией обернулся разгул стихии в Санкт-Петербурге.