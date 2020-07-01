«Демоны рвутся наружу»: в Петербурге во время ливня «затанцевали» бетонные плиты
Очевидцы отмечают, что подобное случается в городе не впервые.
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Фото, видео: YAY\TASS, ВКонтакте @spb_today
Свидетелями необычного «танца» бетонных плит стали жители Петербурга во время очередного разгула стихии.
На кадрах, размещенных в социальной сети «ВКонтакте», отчетливо видно, как громоздкие бетонные крышки ливневого коллектора подскакивают словно пушинки, из-под которых тут же появляются густые клубы пара.
«Что это такое, не пойму? Чудеса…»
«Это просто вечеринка у Черепашек Ниндзя!»
«Демоны рвутся наружу…»
«Что-то не ладное твориться в аду…» — шутливо полагали пользователи сети.
Однако по факту все оказалось гораздо прозаичнее: сильный поток воды гнал перед собой спрессованный воздух, вследствие чего, как легкие крышки люков, так и тяжелые бетонные плиты на несколько секунд взмывали вверх. Как отмечают коренные жители Северной столицы, подобное зрелище для них не ново.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой страшной трагедией обернулся разгул стихии в Санкт-Петербурге.
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