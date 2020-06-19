В ребенка ударила молния, мужчина погиб при падении крана: трагедиями обернулась непогода в Петербурге

Сильнейшие ливни с грозой, которые минувшим вечером накрыли Петербург — привели сразу к двум трагедиям: на пляже Финского залива от удара молнии погиб семилетний мальчик. А на стройплощадке из-за порыва ветра упал башенный кран — крановщик скончался в реанимации. Непогода обрушилась на город после двух суток аномальной жары. Корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин собрал последнюю информацию. Подробности в репортаже.