В ребенка ударила молния, мужчина погиб при падении крана: трагедиями обернулась непогода в Петербурге
После побитого температурного рекорда в Северной столице, на город обрушился ливень с грозой.
Закрыть
Смотрите также:
Петербург оказался во власти грозового фронта, а в Москве обещают 30-градусную жару
«Близкое к норме или прохладное» — синоптик о лете в Петербурге
Какой будет погода в России на майские праздники?
В Петербурге затопило детский центр и повалило деревья — непогода обрушилась на город
Авиакомпании Европы отменяют десятки рейсов из-за урагана «Сиара»
Рейсы отменены, дороги затоплены: Шторм Сиара обрушился на северную Европу
Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели
Разрушительный циклон с Северо-Запада устремился вглубь России
Жителей и гостей Петербурга предупреждают о сильном порывистом ветре
Видео: Из-за мощных ливней затопило Москву и Петербург
Когда в Европейскую часть России вернется тепло и солнце?
На Камчатке ждут шторм с 12-метровыми волнами
Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
Сильнейшие ливни с грозой, которые минувшим вечером накрыли Петербург — привели сразу к двум трагедиям: на пляже Финского залива от удара молнии погиб семилетний мальчик. А на стройплощадке из-за порыва ветра упал башенный кран — крановщик скончался в реанимации. Непогода обрушилась на город после двух суток аномальной жары. Корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин собрал последнюю информацию. Подробности в репортаже.
- 19 июн
- Климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в России
- 18 июн
- В Санкт-Петербурге бушует страшная гроза — видео
- 18 июн
- На Москву после рекордной жары обрушился ливень с градом — видео
- 18 июн
- В шляпе, без алкоголя. Как защитить себя от солнечного удара?
- 18 июн
- Снесенная ветром остановка убила пенсионерку в Майкопе
- 18 июн
- В Гидрометцентре заявили, что на Россию надвигаются холода
- 18 июн
- В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
- 17 июн
- Ливень с градом ударил по Краснодарскому краю
- 17 июн
- Когда жара в Москве сменится резким похолоданием?
- 17 июн
- На северные и центральные районы Крыма обрушился мощный ливень
Читайте также
88%
0.14 78.29
-0.09
Нашли ошибку?