В ребенка ударила молния, мужчина погиб при падении крана: трагедиями обернулась непогода в Петербурге

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После побитого температурного рекорда в Северной столице, на город обрушился ливень с грозой.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

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Погода

Сильнейшие ливни с грозой, которые минувшим вечером накрыли Петербург — привели сразу к двум трагедиям: на пляже Финского залива от удара молнии погиб семилетний мальчик. А на стройплощадке из-за порыва ветра упал башенный кран — крановщик скончался в реанимации. Непогода обрушилась на город после двух суток аномальной жары. Корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин собрал последнюю информацию. Подробности в репортаже.

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